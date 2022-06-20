TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzalandı!

Beşiktaş, altyapısından yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah beyazlılar, genç oyuncuyla 3+1 yıllık el sıkıştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, altyapısından yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı.



Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi.



Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi."