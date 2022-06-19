Beşiktaş'ta transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemine Almanya Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Daniel-Kofi Kyereh gelmişti. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncunun bonservis bedeli açıklandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hücum hattına takviye yapma peşinde.

Siyah beyazlıların transfer gündemine St. Pauli'de top koşturan Daniel-Kofi Kyereh gelmişti.

Gana basını, 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini açıkladı.

St. Pauli'nin Kyereh için Beşiktaş'tan yaklaşık 4,5 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

Daniel-Kofi Kyereh geçen sezon Almanya 2. Ligi'nde 32 maçta 13 gol ve 11 kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Hücum hattının her yerinde görev alabilen Kyereh'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Kyereh, Gana Milli Takım'ında da 12 karşılaşmaya çıktı.



