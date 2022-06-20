Beşiktaş'a Weghorst müjdesi!
Kartal'a yeni golcü adayı! İşte istenen rakam
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?
YDT sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
SON DAKİKA