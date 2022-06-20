Beşiktaş, 1 yıl için mali olarak anlaştığı Weghorst'tan müjdeli habere kilitlendi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Wout Weghorst müjdesi!
Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Siyah beyazlılarda listenin ilk sırasında Wout Weghorst yer alıyor. Kartal, Hollandalı golcü için bekleyişine devam ederken, Almanya'dan gelen haber taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın transferdeki en ciddi rakibi Frankfurt'un farklı isimlere öncelik vermesi, Weghorst'un siyah beyazlılara transferinin önünü açtı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Burnley'den ayrılacak olan Hollandalı forvet, siyah beyazlı yönetimle 5 gün önce yaptığı görüşmede karar vermek için süre istemişti.
29 yaşındaki santrforun, Kara Kartal'a 'evet' demesi halinde yıllık 2.7 milyon euro alacağı öğrenildi.