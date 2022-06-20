Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, imzalanan sponsorluk anlaşmasında Fenerbahçe'nin 5 yıldız kararına dair konuştu.

İşte o sözler:

Adaletin ve vicdanın olduğu her yerde varız. Bu talep, adaletli ve vicdanlı şekilde karşılanacaksa, adalet ve vicdan için yapılıyorsa, destekleriz. Amaç üç kuruş fazla alalım, formada fazla yıldızsa, bu tür şeylere gerek yok.