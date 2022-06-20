Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlılar hücum bölgesine takviye yapma peşinde. Kartal'ın transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddia geldi. İran basını, Beşiktaş'ın Belçika Ligi takımlarından Charleroi'de forma giyen Ali Gholizadeh'i kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren yönetim, kampa kadar transferlerin çoğunu bitirmek istiyor.

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine flaş bir isim geldi.

İran basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Belçika temsilcisi Charleroi'de ter döken Ali Gholizadeh'i transfer etmek istiyor.

Kartal'ın 26 yaşındaki futbolcu için Nantes ve Lech Poznan ile yarıştığı kaydedildi.

Ali Gholizadeh'in kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

1.76 boyundaki kanat, geçen sezon Belçika'da 37 maça çıktı. Gholizadeh, 37 karşılaşmada 8 gol ve 5 asist kaydetti.

İran Milli Takım'ında da 22 maça çıkan yıldız, 6 gol atma başarısını gösterdi.

Ali Gholizadeh kariyerinde, Saipa FC'de de forma giydi.

Hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilen Gholizadeh'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.