Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, Atiba Hutchinson'ın transfer durumuyla ilgili konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"TFF yeni yönetimi göreve başladı. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Seçimden önce farklı fikirlerimiz olabilir ama artık seçildikten sonra Beşiktaş olarak biz destek olacağız. Bu sene artık kaosun değil birlik beraberliğin olması gerekiyor. Ümit ediyorum TFF'nin tüm kurulları istifalarını verir ve yenileri gelir. Eski hakemlerin, gençlere koltuklarını bırakmasını istiyorum. Türk futbolunun her biriminde yeni bir sürecin başlamasını diliyorum."

"Atiba uzun yıllarını Beşiktaş'a vermiş bir futbolcu. Taraftarımızın sevdiği ve benimsediği bir isim. TFF'nin limit konusunda ve yabancı kuralı hakkında almış olduğu kararlar kulüplerin önünü açmıştır. Böylece, Atiba ile sözleşme yapma konusunda elimiz güçlendi."

"Rıdvan Yılmaz transferi bitmek üzere. Ersin Destanoğlu için de teklifler var. Rıdvan için 4 Milyon Euro kesin aldık. 2,5 Milyon Euro'da kontratta var, %90 alacağız. Daha yukarısını da alabiliriz."

"Hakemler eğer yeni sezonda da geçtiğimiz sezondaki gibi olurlarsa tepkimizin çok daha sert olacağını bilmelerini istiyorum. Bu nedenle eski hakemlerin yerine gençlerin gelmesini istiyoruz."

"Beşiktaş'ın TMSF'ye gitme şansı 0! Ethem Bey orada başka bir şey demek istedi. Kötü bir şey demek istemedi diye umuyorum. 'Beşiktaş'ı ortada bırakmayız' demek istediğini düşünmek istiyorum."

"Beşiktaş olarak adaletin ve vicdanın olduğu her yerde varız. Fenerbahçe'nin 29 şampiyonluk talebi, adalet ve vicdan için yapılıyorsa buna destek veririz. Ama orada amaç, formamızda fazla yıldız olsun düşüncesiyse gerek yok."