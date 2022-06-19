Beşiktaş transfer haberi: Cyle Larin'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından sol kenara oyuncu arayamaya başlayan siyah-beyazlılar için dikkat çekici bir iddia geldi. Beşiktaş'ın, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka için devreye girdiği ifade edildi. Oyuncunun menajeri William D'avila, konuyla ilgili Nijerya basınına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'de mutlu sona ulaşmıştı. Larin'in yerine sol kenara oyuncu arayan siyah-beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi.

MENAJERİ TEKLİFİ DUYURDU

Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan Olayinka için Beşiktaş da devreye girdi. Nijeryalı oyuncunun menajeri William D'avila, transferle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Olayinka için 2 Türk kulübüyle görüşüyorum. Suudi Arabistan'dan da çok ciddi bir teklif aldık. Ancak Olayinka, Süper Lig'de bir kulüpte oynamak istiyor. İki Türk kulübüyle görüşmelerimiz çok iyi gidiyor. Oyuncu karar verecek. Suudi Arabistan'dan çok iyi para teklif ettiler."

TEKLİFİ YAPAN BEŞİKTAŞ!

Nijerya basınına yansıyan haberde Olayinka'ya teklif yapan takımlardan birinin Beşiktaş olduğu ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla 40 maçta 11 gol 5 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Nijeryalı hücum oyuncusu, Fenerbahçe ile oynanan Konferans Ligi maçında da oynamıştı.