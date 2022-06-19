Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve aktif futbol yaşantısına son vererek teknik ekibe katılacağı konuşulan Atiba Hutchinson ile ilgili karar verildi. Siyah-beyazlılar, TFF'nin 8+3 yabancı kuralının devam edeceğinin açıklamasının ardından deneyimli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, kaptan Atiba Hutchinson'la 1 yıl daha yola devam etmeye hazırlanıyor. Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlılar, yabancı oyuncu kriterinin değişmemesi nedeniyle 39 yaşındaki Kanadalı futbolcunun sözleşmesini 2023'e kadar uzatmanın planlarını yapıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Atiba için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcu kriteri konusundaki kararına göre hareket edeceklerini söylemişti. Çebi koşulların oluşması halinde 9 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcunun kontratını yenileme düşüncesinde olduklarını da ifade etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün 8+6 olan yabancı futbolcu kriterinin devam edeceğini resmen duyurması Atiba Hutchinson'un takımda kalma ihtimalini bir hayli artırdı. Buna göre Süper Lig'de 2022-23 sezonunda yabancı kriteri sahada aynı anda en fazla 8, kadroda 14 yabancı oyuncu olarak uygulanmaya devam edecek. Siyah-beyazlılar bu sevindirici gelişme nedeniyle Atiba'nın sözleşmesini büyük olasılıkla 1 yıl uzatacak.

Kanada Milli Takımı'nın da kaptanı olan Atiba böylece Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na Beşiktaş kaptanı olarak gidecek. 8 Şubat 2023'te 40 yaşına girecek Atiba sezon sonu Beşiktaş'ta 10. yılını tamamlayacak ve futbol kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalayacak. Beşiktaş'ta sembol isimler arasında yer alan Atiba, futbolu bıraktıktan sonra yardımcı antrenör olarak kulüpte çalışmaya devam etmeyi planlıyor.