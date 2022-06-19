Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ediyor. Alexander Sörloth, Wout Weghorst ve Cenk Tosun'la temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar son olarak Jackson Muleka için dvereye girmişti. Kartal'ın, yıldız golcü için teklif ettiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon öncesi ilk hamlesini defans hattına yapan Beşiktaş, Romain Saiss'le resmi sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlılarda sıradaki hedef ise forvet transferi.

Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kartal, forvet hattı için Alexander Sörloth, Wout Weghorst ve Cenk Tosun'u gündemine almıştı.

Siyah-beyazlılarda bu isimlerle görüşmeler sürerken, listeye son olarak Jackson Muleka eklendi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısıdna Kasımpaşa formasıyla sergilediği performansla adından söz ettiren Demokratik Kongolu golcüyle ilk temas kuruldu.

Kartal'ın Muleka için kulübü Standard Liege'e teklif ettiği rakam ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Jackson Muleka için 3 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

Fotomac.com.tr editörü Uğur Sarıkaya'nın Belçika basınından derlediği habere göre, genç golcünün, kulübün kendisine karşı geçen sezonki tutumu nedeniyle kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

Muleka'nın bu nedenle gelecek yıl kesin olarak Standart Liege'de kalmayacağı belirtildi.

4-5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın da Demokratik Kongolu santrfor ile ilgilendiği hatırlatıldı.

Standard Liege'nin Muleka için bonservis beklentisinin ise 4-5 milyon euro olduğu kaydedildi.

Belçika temsilcisinin bonservisten gelecek ücretin yarısını Muleka'yı aldığı Mazembe'ye ödeyeceği için bu rakamların üzerinde durduğu ifade edildi.

14 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Muleka, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla ligde 14 maça çıktı.

Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu.