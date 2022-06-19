Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transferde çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Larin'in yerine Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı gündemine aldı. Bu gelişmeyi Gana basını duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, şimdiye kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Cyle Larin'in sözleşmesinin sona ermesinden dolayı sol tarafa oyuncu arayan Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.

Gana basınında yer alan habere göre Kartal'ın, bonservisi Genoa'da bulunan Ekuban için kiralama formülünü devreye soktuğu ifade edildi. Haberde siyah-beyazlıların Aaron Boupenza'ın maliyetini çok yüksek bulduğu ve bu yüzden Ekuban'a yöneldiği bildirildi.

İtalya Serie A'da küme düşen Genoa'nın Ekuban'ın ayrılışına izin vereceği ifade edildi. Ganalı yıldızın İtalyan ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Genoa'da 32 maça çıkan Ekuban, 2 gol 2 asistle oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcunun 1.80 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

İşte Gana basınına yansıyan o haber...