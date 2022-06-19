BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Avrupa Kara Kartal'ın Andreas Pereira hamlesini konuşuyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme gelen isimlerden en çok dikkat çekeni Andreas Pereira olmuştu. Siyah beyazlı ekibin yıldız oyuncu için harekete geçmesi, Avrupa basınında da büyük ses getirdi. United altyapısından yetişen futbolcu için temaslar sürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2022- 06:40