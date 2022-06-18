Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, stoper takviyesi yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Jason Denayer'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da 2 dönem kiralık forma giyen daha sonra Lyon'a tranfer olan Jason Denayer'in Fransız ekibi ile sözleşmesi sona erdi. 26 yaşındaki futbolcu bonservisine eline aldı. Yıldız oyuncu Uluslar Ligi maçlarının ardından dün İstanbul'a geldi.

GALATASARAY DEĞİL BEŞİKTAŞ İÇİN GELDİ!

Basında Galatasaray'ın Jason Denayer'e imza attırmak istediği haberleri çıksa da Fransız basını Denayer'in Galatasaray için değil Beşiktaş için İstanbul'a geldiğini yazdı.

Foot Mercato'nun haberine göre Rennes ile sözleşme imzalamak istemeyen Belçikalı stoper kariyerine Türkiye'de devam edebilir. 26 yaşındaki isim Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek için İstanbul'a geldi.

2 SEZON CİMBOM'DA OYNADI

Galatasaray'da 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık forma giyen Jason Denayer Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.