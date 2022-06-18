Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden siyah-beyazlılarda gündem forvet transferi. Weghorst için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise Real Madrid forması giyen Luka Jovic oldu! İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Wout Weghorst için yoğun bir mesai harcıyor. Yönetim, oyuncunun kararını bekliyor. Forvet transferinde B planı Alexander Sörloth olan Kara Kartal'a son olarak yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı.

La Liga ekibi Real Madrid'in 3 yıl önce Frankfurt'tan 63 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı, geçen sezonu da aynı kulüpte kiralık olarak geçiren Luka Jovic'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği bildirildi.

Frankfurt'a 1 milyon Euro karşılığında kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 1 gol üretebilmişti. Real Madrid'le 3 yıllık daha kontratı bulunan Jovic'in, 1.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanabileceği iletildiği belirtildi. Sırbistan Milli Takımı forması giyen oyuncuyla İtalya'dan kulüplerin de ilgilendiği bildirildi. (Fanatik)