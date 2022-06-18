Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Wout Weghorst için yoğun bir mesai harcıyor. Yönetim, oyuncunun kararını bekliyor. Forvet transferinde B planı Alexander Sörloth olan Kara Kartal'a son olarak yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı.
La Liga ekibi Real Madrid'in 3 yıl önce Frankfurt'tan 63 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı, geçen sezonu da aynı kulüpte kiralık olarak geçiren Luka Jovic'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği bildirildi.
Frankfurt'a 1 milyon Euro karşılığında kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 1 gol üretebilmişti. Real Madrid'le 3 yıllık daha kontratı bulunan Jovic'in, 1.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanabileceği iletildiği belirtildi. Sırbistan Milli Takımı forması giyen oyuncuyla İtalya'dan kulüplerin de ilgilendiği bildirildi. (Fanatik)