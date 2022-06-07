BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Wout Weghorst transferine Louis van Gaal engeli!

Kartal, Wout Weghorst transferinde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Beşiktaş, Burnley kulübünü 100 bin Euro kiralama ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifiyle ikna etti. Ancak Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal'den transfere engel çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 06:40