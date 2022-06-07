Santrfor transferini bir an önce bitirmek için uğraş veren Beşiktaş yönetimi, listenin ilk sırasında yer alan Wout Weghorst'taki sorunları aşmaya çabalıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Wout Weghorst transferine Louis van Gaal engeli!
Kartal, Wout Weghorst transferinde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Beşiktaş, Burnley kulübünü 100 bin Euro kiralama ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifiyle ikna etti. Ancak Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal'den transfere engel çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Burnley'den küme düştüğü için kesin olarak ayrılma kararı alan Hollandalı golcüye teklif üstüne teklif geliyor.
Premier Lig'e yeni yükselen takımların dışında Almanya'dan da isteyenleri bulunan 1.97 boyundaki oyuncu için siyah-beyazlılar, Burnley ile 100 bin Euro kiralama ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla el sıkıştı.