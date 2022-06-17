Yeni sezonda transferde yavaş hareket eden ve nokta atış yapmak isteyen Beşiktaş'ta bir süredir gündemde Wout Weghorst yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda ayrıca başkan Ahmet Nur Çebi son yaptığı açıklamada başka golcülere de bakıyoruz demişti.
Arap basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ınderlediği haberde Odion Ighalo ismi öne çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ! Kartal'dan golcü harekatı! Odion Ighalo...
Yeni sezonda transferde yavaş hareket eden ve nokta atış yapmak isteyen Beşiktaş'ta bir süredir gündemde Wout Weghorst yer alıyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca başkan Ahmet Nur Çebi son yaptığı açıklamada başka golcülere de bakıyoruz demişti. O isim için Arap basınından flaş bir iddia geldi. İşte son detaylar...
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.06.2022- 20:39
Yeni sezonda transferde yavaş hareket eden ve nokta atış yapmak isteyen Beşiktaş'ta bir süredir gündemde Wout Weghorst yer alıyor.