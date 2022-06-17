BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ! Kartal'dan golcü harekatı! Odion Ighalo...

Yeni sezonda transferde yavaş hareket eden ve nokta atış yapmak isteyen Beşiktaş'ta bir süredir gündemde Wout Weghorst yer alıyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca başkan Ahmet Nur Çebi son yaptığı açıklamada başka golcülere de bakıyoruz demişti. O isim için Arap basınından flaş bir iddia geldi. İşte son detaylar...