Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya takviye yapma kararı alan siyah beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Belçika basınında yer alan habere göre, Kartal, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Andreas Pereira'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Romain Saiss'i resmen açıklayan siyah beyazlılarda, şimdiki hedefse orta saha transferi.

Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütürken, Belçika basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Haberde, Beşiktaş'ın, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Andreas Pereira'yı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

İngiliz devinin 1 yıl sözleşmesi kalan Brezilyalı oyuncu için 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

United'ın son yıllarda performansı düşen Pereira'yı çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderdiği ancak bu sefer futbolcuyu bonservisiyle satma karar aldığı belirtildi.

Andreas Pereira geçen sezon, kiralık olarak forma giydiği Flamengo'da 25 maça çıktı, 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan yıldız, PSV, Granada ve Lazio gibi takımlarda da boy göstermişti.