Beşiktaş'ta yerli forvet için adaylardan biri Cenk Tosun...
Transferde kıran kırana pazarlık! İşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği rakam
Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, eski golcüsü Cenk Tosun'u kadroya katmek isterken, milli oyuncuyla anlaşma zemini arıyor. Transfer görüşmelerinde kıran kırana pazarlık yapılırken, deneyimli forvetin aradığı istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, hem yönetim hem teknik direktör Valerien Ismael, Cenk'in kadroya katılmasını istiyor.
Milli oyuncu da yeniden siyahbeyazlı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor.