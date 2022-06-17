BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'ın forvet alternatifi belli oldu! Listedeki isim eski Manchester United'lı Ighalo

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekip forvet transferine yoğunlaştı. Bir taraftan Wout Weghorst, Cenk Tosun gibi isimlerle görüşme yapan Kara Kartal'ın alternatif ismi ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 06:40