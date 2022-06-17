Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Alman basınında yer alan habere göre, Kartal, St. Pauli'den ayrılmak üzere olan Ganalı yıldız Daniel-Kofi Kyereh'i kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, transfer gündemine St. Pauli'de top koşturan Daniel-Kofi Kyereh'i aldı.

Alman medya kuruluşu BILD'de yer alan habere göre, Beşiktaş, St. Pauli'den ayrılmak üzere olan Ganalı orta saha oyuncusu Daniel-Kofi Kyereh'i kadrosuna katmak için yarışa girdi.

26 yaşındaki futbolcuyla Freiburg, Gladbach, Mainz ve Stuttgart da ilgileniyor. Werder Bremen ise oyuncunun transferinden çekildi.

Bunun yanı sıra Ganalı yıldızın transferinde Freiburg'un diğer takımlara göre daha önde olduğu belirtildi.

Daniel-Kofi Kyereh geçen sezon Almanya 2. Ligi'nde 32 maçta 13 gol ve 11 kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Hücum hattının her yerinde görev alabilen Kyereh'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Kyereh, Gana Milli Takım'ında da 12 karşılaşmaya çıktı.