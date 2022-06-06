Beşiktaş'la kontratı sona eren Güven Yalçın, "Yeni sözleşmeyi imzalayacağım" diyerek tatile çıksa da aradan geçen süre zarfında henüz imza atmadı.
TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Halil Dervişoğlu'na kanca!
Spor Toto Süper Lig'de 1.5 sezondur Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çeken Halil Dervişoğlu'yla ilgili çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarla sözleşmesi sona eren ve İngiliz kulübü Brentford'a dönen milli oyuncuya Süper Lig devi talip oldu. İşte ayrıntılar...
Siyah beyazlı yönetimin, karşılarına her gün yeni bir istekle geldiği belirtilen 23 yaşındaki oyuncu için artık ısrarcı olmayacağı belirtildi.
Ayrıca genç futbolcuya sunulan son teklifin değiştirilmeyeceği de iletildi.