Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varmıştı. Siyah beyazlılar, Alman ekibiyle bonservis konusunda el sıkışmıştı. Ancak Alman basınından transferin sekteye uğrayabileceği iddiası geldi. İtalya Ligi takımlarından Torino'nun, genç sol bek için devreye girdiği ve Beşiktaş'a teklifini sunduğu ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın transfer durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurt'la genç oyuncunun satışı konusunda bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varmıştı.

Rıdvan'ın da Frankfurt ile el sıkıştığı ve transferin imzaya kaldığı ifade ediliyordu.

Genç sol bekin durumuyla ilgili Alman basını SPORT1'den flaş bir iddia geldi.

Haberde, Rıdvan Yılmaz için Torino'nun devreye girdiği ve Beşiktaş'a net 5 milyon Euro teklif sunduğu belirtildi.

Torino'nun teklifi sonrası Beşiktaş'ın geri adım attığı ve Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinin sekteye uğrayabileceği öne sürüldü.