Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların 1 numarası, transfer hakkında önemli sözler söyledi. İşte Çebi'nin transfer açıklamaları:

Mehmet Büyükekşi ve ekibi ile beraber olmalıyız, ona destek olmalıyız 2 gün evvel beraberdik konuştuk. Kendisine başarılar diliyorum, yanında olacağız. Kulüpler ile beraber kararları ortak almalılar. Kulüplerin olmadığı bir karar mekanizması futbola zarar verir. Biz bütçemizi yarı yarıya doğru çekmek üzereyiz. Harcama Limitleri var, onlara uymaya çalışıyoruz. Yerli futbolcunun adet olarak sınırlanması yerine, federasyonun yerli oyuncu oynatan kulüplerin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yerli oyuncu piyasası oldukça pahalı. Biz altyapıya önem veriyoruz, alt yaşlardaki takımımızı da görüyorsunuz oldukça başarılı.

Rıdvan Yılmaz gidiyor. Oldukça iyi bir ücrete de gidiyor. Bu transfer ile yaklaşık 6.5 milyon Euro kasamıza girecek. Artı Rıdvan'ın sonraki satışından %20 pay alacağız.

Weghorst ile görüşmeler devam ediyor. Avrupa'da kendisini isteyen birçok kulüp var, o da teklifleri değerlendirmek istiyor. Bizden birkaç gün daha teklifi değerlendirmek için süre istedi, umarım olur. Weghorst'a odaklanmış durumdayız. B planımız da var.