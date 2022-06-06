Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlı ekip, Weghorst için Burnley'e 100 bin Euro kiralama + 8 milyon Euro satın alma önerisinde bulundu. İşte transfer gelişmesine dair ayrıntılar...

A Spor yorumcusu Sercan Dikme, Beşiktaş'ın Weghorst için Burnley'e 100 bin Euro kiralama + 8 milyon Euro satın alma önerisinde bulunduğunu aktardı.

Dikme, "Beşiktaş 1 haftadan bu yana girişimlerini sürdürüyordu. Artık resmi teklif boyutuna geçildi. Beşiktaş teklifini Burnley'e iletti. Beşiktaş Weghorst konusunda Burnley'le anlaştı. Burada önemli olan nokta Weghorst'un kararı. Türkiye'de Fenerbahçe'nin de bir girişimi var. Bu noktada kulüpten daha fazla söz sahibi olan kişi oyuncu. Weghorst düşünmek için süre istedi. 1 hafta içerisinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Valerien Ismael'in de onayında gerçekleşen bir süreç. Oyuncu Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istiyor. Bu yüzden sürekli forma giyeceği bir takımda oynama isteği var. Kesin olarak Burnley'de kalmayacağını kulübüne iletti. Burnley de transferde yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.