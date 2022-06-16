Beşiktaş ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Cyle Larin'e bir şok daha geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Kanadalı yıldızı kadrosuna katmak istiyordu.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Nottingham Forest, bu transferden çekilme kararı aldı.
Forest'in, Larin ısrarından vazgeçtiği ve başka adaylara yönelme kararı aldığı belirtildi.
Cyle Larin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı görsellerini silmişti.
Larin'in bu hareketi sonrası Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı da golcü oyuncuyu takipten çıkarmıştı.