BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin'e büyük şok! Transferden çekildiler

Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Cyle Larin'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarla maddi konularda anlaşamayan yıldız futbolcuya, bir şok daha geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest, 27 yaşındaki golcünün transferinden çekilme kararı aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022- 11:23