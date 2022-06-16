Beşiktaş yerli stoper takviyesi için çalışmalarına devam ederken, gündemdeki isimlerden Mert Çetin'in kulübü Verona, 1.5 milyon euro'luk önerinin yükselmesini talep ediyor.

Siyah beyazlıların bu transfer için önerdiği rakamın çok üzerine çıkmayı düşünmediği öğrenildi. Geçen yıl Roma'ya 7 milyon euro ödeyerek milli futbolcu Mert Çetin'i kadrosuna katan Verona, futbolcuyu çok ucuza bırakmak istemiyor.

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Kayserispor forması giymiş ve performansıyla dikkat çekmişti.