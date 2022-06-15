Beşiktaş'ta yeni sezonun planlamaları yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda kadroya katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da bonservis ve maaş bütçesi açısından büyük önem taşıyor. Transferde adı Avrupa takımlarıyla anılan Ersin Destanoğlu'na flaş bir talip daha çıktı. Genç kaleciyi Alman devi Schalke 04 istiyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları sürerken, takımdan ayrılma olasılığı yüksek futbolcularla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlılarda adı Avrupa kulüpleriyle anılan Ersin Destanoğlu'na bir talip daha çıktı. Alman basınında yer alan habere göre, Schalke, 21 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Schalke'nin kısa süre içinde Beşiktaşlı idarecilerle iletişime geçeceği ve transfer şartlarını değerlendireceği kaydedildi.

Ersin, geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giydi. Başarılı eldiven, 41 karşılaşmanın 12'sinde kalesini gole kapadı.

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

1.95 boyundaki oyuncunun siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.