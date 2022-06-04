Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş Cenk Tosun için transfer ateşini yaktı!
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Cenk Tosun ile ilgili Beşiktaşlı yöneticilerden açıklama geldi. Yönetim, milli oyuncu için 'para bile konuşmadık' diyerek transfer ateşini yaktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçen sezon santrfor bölgesine transfer ettiği Batshuayi ve Kenan Karaman'dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş, santrfor bölgesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin transferin mali kriterlerinden bahsederken "Belli rakamların üzerine çıkmayacağız. Bir yerde para vereceğim, o da santrfor olacak" sözleri doğrultusunda kadrosunu önemli bir yabancı golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yerli golcü adayı olarak öne çıkan isim ise Cenk Tosun.