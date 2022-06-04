Cenk Tosun ile ilgili olarak duhuliye.com'a konuşan Beşiktaşlı yöneticiler, "Cenk Tosun Beşiktaşlı, bizim kardeşimiz. A Milli oyuncumuz, bonservis bedeli yok. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz. Şu ana kadar para bile konuşmadık. Kapımız Cenk'e her zaman açık" açıklamasında bulundular.

