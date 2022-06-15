Beşiktaş - Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek
Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında Wolverhampton ile 23 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. İki ekip, 2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almış, ilk maçı 4-0 kazanan İngiliz ekibi, İstanbul'daki maçtan da 1-0 galibiyetle dönmüştü.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.06.2022- 20:33
Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman?
Wolverhampton ile Beşiktaş arasındaki maç 23 Temmuz'da oynanacak.
İki ekip, 2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almış, ilk maçı 4-0 kazanan İngiliz ekibi, İstanbul'daki maçtan da 1-0 galibiyetle dönmüştü.