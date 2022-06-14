Beşiktaş ve Trabzonspor Cristian Tello transferinde karşı karşıya geldi!

Süper Lig'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçen sezonu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor ve yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Süper Lig'in devleri bonservisi elinde olan Cristian Tello için yarışıyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)