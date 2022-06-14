Savunma hattını Romain Saiss ile güçlendiren Kartal, deneyimli stoperin yanına bir hamle daha yapmak istiyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı stoper! Romain Saiss'in yanına gelecek
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonun ilk hamlesini Romain Saiss ile yapan Kartal, Faslı stoperin yanına bir ismi daha transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda temaslarını sıklaştıran yönetim, flaş bir isim için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2022- 15:28
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Vitao'yu listesine aldı.
Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki Sambacı için görüşmelere başladı.