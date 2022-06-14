Beşiktaş ve Trabzonspor o transferde karşı karşıya!
Kartal'a Sambacı stoper! Saiss'in yanına gelecek
📅EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
🍒KİRAZIN FAYDASI NEDİR?
SON DAKİKA