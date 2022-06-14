TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı stoper! Romain Saiss'in yanına gelecek

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonun ilk hamlesini Romain Saiss ile yapan Kartal, Faslı stoperin yanına bir ismi daha transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda temaslarını sıklaştıran yönetim, flaş bir isim için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 15:28