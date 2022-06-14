BEŞİKTAŞ HABERİ: Kanat transferinde işlem tamam! Sol taraf ona emanet

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar hedefteki futbolcularla teker teker anlaşmaya devam ediyor. Faslı savunmacı Romain Saiss'i İstanbul'a getirmeye hazırlanan siyah-beyazlılardan flaş bir hamle daha geldi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Kartal, o mevkiyi yıldız bir isimle güçlendirecek. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 10:26