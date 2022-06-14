SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss İstanbul'da
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Romain Saiss İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2022- 23:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022- 23:41
Siyah-beyazlıların uzun süredir görüşme halinde olduğu stoper Romain Saiss İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinde pürüz çıkmaması durumunda resmi sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş ile 2+1 yıllık kontrat imzalayacak Faslı futbolcu, siyah-beyazlılardan senelik 1.5 milyon euro maaş alacak.
Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde transferin detaylarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.
İşte ilk görüntüler...