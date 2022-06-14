Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Caicedo içinde yapılan görüşmelerde Beşiktaş ile CSKA Sofia arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Jordy Caicedo transferi zora girdi! Aradaki fark...
Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar önceliği hücum bölgesine ayırırken, santrfor adayları arasında yer alan Jordy Caicedo transferinin zora girdiği ifade edildi. 24 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın teklif ettiği ve CSKA Sofia'nın istediği rakam arasında büyük farkın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Kartal, bonuslar hariç 1.5 milyon euro'luk öneri sunarken, Bulgaristan ekibi ise 4 milyon euro talep ediyor.
Jordy Caicedo'nun 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.