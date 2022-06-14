Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başlarken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Almanlar kafaları karıştırdı! Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedeli ne olacak?
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Rıdvan Yılmaz'ın, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaştığı iddia edilmişti. Siyah-beyazlıların bu transfer için 6.5 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı belirtilirken, Alman basını ise bonservisinin 3.5 milyon Euro olduğunu yazdı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda son 2 sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, ayrılığa hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın genç sol beki, Bundesliga ekiplerinden Frankfurt ile anlaşmak üzere.