TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ın sözleşmesini uzatmadığı Domagoj Vida ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat savunmacının, siyah beyazlılarla yollarının ayrılmasının ardından yeni adresi merak konusu olmuştu. 33 yaşındaki stoperin İtalya yolcusu olduğu açıklandı. İşte ayrıntılar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'la sezon sonunda kontratı biten ve takımdan ayrılan Domagoj Vida'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlılara 2018 yılında gelen ve 4 senedir siyah beyazlı formayı giyen Hırvat futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma veda etmişti.

Beşiktaş'ta boy gösterdiği 4 yılda 2 kupa kazanan deneyimli oyuncunun, aldığı yüksek maaş eleştiri konusu olmuştu.

Yönetimle yeni sözleşme konusunda uzlaşamayan Vida, bir süredir takım arayışlarını sürdürüyordu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, bu sezon Serie A'ya yükselen Monza'nın, Vida'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Vida'ya Monza dışında Napoli'nin de ilgisi olduğu vurgulandı.

1.84 boyundaki stoper, geçen sezon 32 maçta 1 gol atmıştı.

Vida'nın güncel piyasa değeri ise 1.9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.