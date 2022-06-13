BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da Avrupa yolcusu!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları yuvadan uçuyor. Siyah beyazlı takımda muhteşem bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Kara Kartal'da bu kez de Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'nın yolunu tutması gündemde. Red Bull Salzburg ve Torino’nun kadrosuna katmak istediği 21 yaşındaki kaleci için Beşiktaş'ın istediği rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 06:40