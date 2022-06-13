BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes sözleri

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den gündeme dair flaş açıklamalar geldi. Çebi, "Gedson ile ilgili yalan yanlış konuşanlar artık susmalı. Gedson transferini, transfer dönemi resmi olarak başladığı gün açıklayacağız. Gedson, Beşiktaş’ın futbolcusudur." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 18:15 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 18:20