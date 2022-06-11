Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi gün sayıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Romain Saiss'a kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, ilk hamlesini savunma bölgesine yaptı. Kartal, Faslı stoper Romain Saiss ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli defansın İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Domagoj Vida ile yollarını ayıran siyah beyazlıların, bu bölgeye yapmayı düşündüğü takviye, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Romain Saiss oldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fas Milli Takımının başarılı savunma oyuncusu Saiss'in İstanbul'a geleceği gün belli oldu.