BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Jackson Muleka atağı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Jackson Muleka için harekete geçti. Kasımpaşa'da harika bir performans sergileyen golcü futbolcu için görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 16:48