Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Jackson Muleka atağı!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Jackson Muleka için harekete geçti. Kasımpaşa'da harika bir performans sergileyen golcü futbolcu için görüşmeler başladı. İşte detaylar...
Siyah beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı.
Geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor.