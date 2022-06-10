Beşiktaş'ta ilginç tesadüf! Adam Buksa, Weghorst ve Sörloth...

Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ın ilgilendiği 3 forvetle de ilgili ilginç bir detay dikkat çekti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 06:40