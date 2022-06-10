BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal 2 genç yıldızı kadrosuna kattı!

Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı. Siyah beyazlı ekip bir yandan ilk 11'e yapılacak olan takviyelere yoğunlaşırken diğer yandan da gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Kara Kartal, bir forvet ve bir stoper olmak üzere iki genç yıldızı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 09:57