Ve Beşiktaş Tosun Paşa'sına kavuşuyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş, Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaştı. 31 yaşındaki forvetle kıran kıran geçen pazarlıklarda orta yol bulundu. Siyah beyazlıların, birkaç gün içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor. İşte sözleşme detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, uzun süredir eski golcüsü ile görüşmeler yapan siyah beyazlı kulüp mutlu sona ulaştı. Pazarlıklarda orta yol bulundu ve sıkışıldı.
Cenk'in yeniden dönmesinde mevcut şartlar da etkili oldu.