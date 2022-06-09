Beşiktaş'ta transfer harekatında flaş gelişmeler yaşanıyor.
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş servet önerdi kulübü reddetti
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar, transferde önceliği golcü operasyonuna verdi. Kartal, Alexander Sörloth, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jordy Caicedo gibi isimleri listesine almıştı. Beşiktaş'a yıldız forvetin transferinde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılarda, Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışı sürüyor.
Kartal, forvet listesine Alexander Sörloth, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jordy Caicedo gibi isimleri almıştı.