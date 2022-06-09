Siyah-beyazlılarda transfer harekatı sürüyor.
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Valerien Ismael onayı verdi
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultunda transfer çalışmaları hız kazandı. Beşiktaş, Galatasaray'ın gündeminde olan genç stoperin transferi için devreye girdi. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)
Vida'nın sözleşmesinin bitmesinin ardından stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş yönetimi, rotasını Brezilya'ya çevirdi.
Kara Kartal'ın listesine son giren isim Robson Reis oldu.