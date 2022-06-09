2022-2023 sezonu hazırlıklarına transferde ara vermeden devam eden Beşiktaş ve Galatasaray'da işler karıştı.
Beşiktaş ve Galatasaray'a transferde rakipler çıktı! O isme İtalyan ve Alman kancası...
TRANSFER HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu öne sürülen yıldız futbolcuda flaş gelişme yaşandı. Alman ekibi Schalke 04 ve İtalya Serie A'ya bu sezon yükselen Lecce, Cremonese ve adı Balotellli ile anılan Monza takımı oyuncu için harekete geçti. İşte transferdeki o isim ve gelişmeler...(BJK - GS SPOR HABERLERİ)
2022-2023 sezonu hazırlıklarına transferde ara vermeden devam eden Beşiktaş ve Galatasaray'da işler karıştı.
Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in raporuna göre hareket edilirken 3-4-3 sisteminde sağ kanatta oynayabilecek yerli isim arayışı devam ediyor.
👀NE MARCAO NE NELSSON NE KEREM! İNGİLİZ VE ALMANLAR O İSMİN PEŞİNDE💣
Valentin Rosier'in zaman zaman maç temposunun düşmesi ve çok fazla kart görmesiyle o bölgede takviye şart gibi gözüküyor.