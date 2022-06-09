Beşiktaş ve Galatasaray'a transferde rakipler çıktı! O isme İtalyan ve Alman kancası...

Beşiktaş ve Galatasaray'a transferde rakipler çıktı! O isme İtalyan ve Alman kancası...

TRANSFER HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu öne sürülen yıldız futbolcuda flaş gelişme yaşandı. Alman ekibi Schalke 04 ve İtalya Serie A'ya bu sezon yükselen Lecce, Cremonese ve adı Balotellli ile anılan Monza takımı oyuncu için harekete geçti. İşte transferdeki o isim ve gelişmeler...(BJK - GS SPOR HABERLERİ)

Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2022- 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022- 11:10