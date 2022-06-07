BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni durağı belli oldu!

Beşiktaş'ta, taraftarlara veda eden ve takımdan ayrılacağı kesinleşen Domagoj Vida'ya, İtalya'dan talip çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncuyla İtalyan kulübünün yakın ilgisi var. İşte o takım ve detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 15:29