Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, takımdan ayrılma kararı almıştı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni durağı belli oldu!
Beşiktaş'ta, taraftarlara veda eden ve takımdan ayrılacağı kesinleşen Domagoj Vida'ya, İtalya'dan talip çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncuyla İtalyan kulübünün yakın ilgisi var. İşte o takım ve detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş'a Dinamo Kiev'den gelen Hırvat stoper, oldukça etkili bir performans göetererek 11'de yerini sağlamlaştırmıştı.
Domagoj Vida 2018'de 5 milyon Euro bonservis ile transfer edilmişti.