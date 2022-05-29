Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu dün yapıldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem başkanlık seçimi! Ahmet Nur Çebi mi Fuat Çimen mi?
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren siyah-beyazlılarda gözler başkanlık seçimine çevrildi. Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul saat 10.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda adaylar ise Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen olacak. (BJK spor haberleri)
Ahmet Nur Çebi başkanlığında görev alan yönetim kurulu, 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında idari ve mali y��nden ayrı ayrı ibraya sunuldu.
Fotomaç'ın derlediği habere göre 79 kişi idari yönden ibra etmeme yönünde oy kullanırken, Çebi yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi.