BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! Herkes ters köşe...

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Valerien Ismael ile önümüzdeki sezon şampiyonluk isteyen siyah-beyazlılar forvet konusunda arayışlarına devam ediyor. Wout Weghorst ve Cenk Tosun isimleri öne çıkarken Fransız hoca en az 2 takviye istedi. Bu gelişmenin ardından listeye sürpriz bir futbolcu geldi. İşte detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 10:48