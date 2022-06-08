Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! Herkes ters köşe...
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Valerien Ismael ile önümüzdeki sezon şampiyonluk isteyen siyah-beyazlılar forvet konusunda arayışlarına devam ediyor. Wout Weghorst ve Cenk Tosun isimleri öne çıkarken Fransız hoca en az 2 takviye istedi. Bu gelişmenin ardından listeye sürpriz bir futbolcu geldi. İşte detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah-beyazlıların forvet listesine yeni bir isim daha eklendi.
Wout Weghorts transferiyle ilgili sürpriz gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş için bir forvet transferi iddiası daha geldi.