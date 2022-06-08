Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak istiyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'da flaş gelişme! O detay dikkat çekti
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Can Bozdoğan'ın belirsizliği sürüyor. Alman ekibi Schalke 04, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirirken Trabzonspor devreye girdi. İşte transferdeki sürpriz gelişme...(BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah-beyazlı yönetimin transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.
Diğer yandan, takımda kalacak ve kulüpten ayrılacak isimler de netleşiyor.