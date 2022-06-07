Siyah beyazlılar savunmasını Faslı stoper Romain Saiss ile güçlendirdi.
Romain Saiss transferinde flaş detay! Beşiktaş için dev teklifi reddetti
Beşiktaş, Romain Saiss transferinde mutlu sona ulaştı. 32 yaşındaki Faslı stoper, milli takım kampının ardından sözleşme imzalayacak. Deneyimli savunmacının transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Saiss, siyah beyazlılara gelmek için dev bir teklifi reddetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, yeni transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, daha önceden görüşmeye başladığı oyuncularla anlaşma konusunda mesafe kat etmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ın transferde öncelik verdiği isimlerden biri ise Wolverhampton ile kontratı sona eren, Fas Milli Takım forması giyen Saiss.